Offiziell arbeitslos, aber vor der Villa ein Luxusauto? Bislang konnte die Justiz Kriminellen in solchen Fällen oft nicht beikommen. Doch ein neues Gesetz erlaubt nun, alles Geld unklarer Herkunft zu beschlagnahmen. Berlin will das kräftig nutzen.

Mit Hilfe eines neuen Gesetzes will die Berliner Justiz mehr Geld und Vermögen von Verbrechern und kriminellen Organisationen einziehen. Das teilte die Senatsjustizverwaltung in einer Antwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber mit. Speziell geht es um ein Bundesgesetz, das die sogenannte Vermögensabschöpfung erleichtert. Es trat am 1. Juli in Kraft.

Wie die Berliner Justizverwaltung mitteilte, wurden Staatsanwälte und Richter zu den neuen Möglichkeiten geschult; es gebe Leitfäden für Polizei und Staatsanwaltschaften. Zudem sollen neue Stellen bei der Justiz das härtere Vorgehen gegen Kriminelle unterstützen. Eine konkrete Prognose, wie viel Geld und sonstiges Vermögen von Kriminellen auf diese Art im nächsten Jahr eingezogen werden könnte, wollte der Senat nicht abgeben. "Ein solcher Wert ist nicht einschätzbar, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Ermittlungsverfahren es geben wird, in denen eine Vermögensabschöpfung sinnvoll durchführbar ist", hieß es in der Antwort. Vorsichtig wurde aber angekündigt: "Insgesamt ist mit Steigerungen zu rechnen."

Im vergangenen Jahr leitete die Berliner Justiz demnach 1.162 Verfahren ein, um insgesamt 9,4 Millionen Euro Vermögen zu beschlagnehmen (im Durchschnitt 8.053 Euro pro Verfahren). Im Jahr 2015 waren es 1.298 Verfahren, bei denen es insgesamt um 46,7 Millionen Euro ging (35.925 Euro pro Verfahren). Der Senat wies aber darauf hin, dass die Höhe der letztlich tatsächlich sichergestellten Werte davon abweichen können.



In Deutschland gibt es kriminelle Banden und Clans, deren Mitglieder offiziell keine Arbeit haben, aber Häuser, Wohnungen, Luxusautos oder andere Wertgegenstände besitzen. Bisher war es für Polizei und Justiz schwierig, an dieses Vermögen zu kommen, weil nachgewiesen musste, dass das Geld dafür aus Verbrechen stammte. Nach dem geänderten Gesetz müssen nun die Kriminellen in bestimmten Fällen belegen, dass sie legal an ihren Besitz kamen.



Allerdings finden Verbrecher immer wieder Schlupflöcher, um sich zu schützen. Sie deponieren ihr Vermögen in Form von Bargeld und Gold in geheimem Schließfächern, kaufen Häuser über Strohmänner und leasen die Luxusautos, statt sie zu kaufen.