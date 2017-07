Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ist seit gut einem Jahr für Geflüchtete zuständig. Es übernahm am 1. August 2016 die Verantwortung vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in der Turmstraße, das zu zweifelhafter Berühmtheit gekommen ist. Anlässlich des Jubiläums will die jüngste Behörde Berlins den gesamten Dienstag einen Twitter-Marathon veranstalten.