Wie der Schülersprecher der rbb-Welle Antenne Brandenburg sagte, wurden etwa doppelt so viele Gegendemonstranten wie Debattenteilnehmer erwartet, die Schüler wären deshalb in Gefahr gewesen.



Der Schülerrat hatte noch vor ein paar Tagen im Internet mitgeteilt, dass seiner Ansicht nach in einer demokratischen Diskussion alle zugelassenen Parteien vertreten sein sollten. Das habe nichts geholfen, so Sprecher Lehnert. Der 17-Jährige sagte, es wäre fatal, wenn jetzt der Eindruck entstünde, vor gewaltbereiten Demonstranten einzuknicken. Man werde versuchen, noch vor der Bundestagswahl einen neuen Termin zu finden.

Drohungen im Internet waren unter anderem auf der Homepage der "Emanzipatorischen Antifa Potsdam" zu finden. Dort hieß es am 5. Juli, die Antifa habe auf diese Veranstaltung keine Lust. Dies bedeutete realistisch betrachtet, dass die Veranstaltung nicht stattfinden könne, so die Antifa. Mehr Worte brauche man nicht zu verlieren, alle wüssten nunmehr, was sie zu tun hätten.