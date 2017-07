Linke will Polizeieinsatz aufarbeiten - Friedel54-Räumung: Von der Straße ins Parlament

28.07.17 | 14:25 Uhr

Monatelang haben Besetzer des alternativen Kiezladens Friedel54 gegen eine Räumung gekämpft - und verloren: Ende Juni hat die Polizei geräumt. Der Kampf auf der Straße ist nun vorerst beendet, doch noch einmal schaltet sich die Politik vehement ein. Von Vanessa Klüber

Der Kiezladen Friedel54 in Neukölln ist geräumt, die Transparente mit der Aufschrift "Friedel54 bleibt" sind abgehängt. "Wir bleiben alle" steht – veraltet – noch an die Häuserwand gekritzelt, denn der linksalternative Kiezladen Friedel musste gehen: Ende Juni hatte die Polizei mit Hundertschaften geräumt, um einem Gerichtsvollzieher den Zugang zu ermöglichen, der die Räume formell der Eigentümerin, einer luxemburgischen Firma, übergeben hat. Die Geschichte ist damit aber nicht zu Ende. Der monatelange Protest auf der Straße gegen die Räumung wird nun von anderer Seite im Parlament ausgetragen. Drei Politiker der Linken-Fraktion, Hakan Taş, Anne Helm und Niklas Schrader, haben so genannte kleine Anfragen im Abgeordnetenhaus eingereicht. Die sind allerdings ziemlich groß geworden: 52 Fragepunkte in fünf Anfragen zum Polizeieinsatz. Normal ist eine Anfrage mit ein paar Fragen.

Taş greift an, der Senat wehrt ab

Taş, der selbst bei der Räumung dabei war, nennt einen Hauptgrund für die parlamentarische Aktion: "Der Einsatz der Polizei war völlig unverhältnismäßig", sagte er rbb|24. Wie aus den Antworten des Senats hervorgeht, waren 772 Beamte bei der Räumung im Einsatz. Zu viele für Taş - "Die haben ja nur Amtshilfe geleistet, das war nicht notwendig", so die Einschätzung des Innenpolitikers. Außerdem wolle er keine "türkischen Verhältnisse" in Berlin, wie er es formuliert: Die Polizisten sollen zu gewalttätig vorgegangen und beim Polizeieinsatz die Arbeit von Sanitätern, Rechtsanwälten und Journalisten behindert haben. Doch der Senat wehrt in den Antworten auf die Anfragen ab: Sachverhalte seien ihm so nicht bekannt, beziehungsweise keine Beweismittel lägen vor, die die Einleitung von Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren bedingen würden.

In einem Fall wird gegen einen Polizisten ermittelt

Während sich die Linke empört, fallen die Antworten der SPD-geführten Senatsverwaltung für Inneres und Sport insgesamt nüchtern aus. Zuspruch für die Linke gibt es in diesem Fall nicht. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte auch den Polizisten im Vorfeld des Einsatzes viel Erfolg gewünscht und im Nachhinein den Einsatz gelobt: Die Polizisten seien "angemessen und besonnen mit der aktuellen Situation vor Ort umgegangen". Nur zu einem Vorfall gibt es derzeit noch Ermittlungen: Nach den Räumungen kursierte ein Video im Internet, auf dem eine Frau zu sehen ist, die im gezeigten Bildausschnitt von zwei Polizisten weggetragen wird. Einer der Polizisten schlägt ihr ins Gesicht. Der Grund dafür ist auf dem Video nicht erkennbar. Es gebe hierzu ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt beim zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA). Die Ermittlungen hierzu dauern an", wie es in der Antwort des Senats dazu heißt.

Tweet der Polizei zum unter Strom gestellten Türknauf

Brisant im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz war auch ein Tweet der Polizei, in welchem wegen eines angeblich unter Strom gesetzten Türgriffs Lebensgefahr für die Polizei bestanden haben soll. Später hatte die Polizei gegenüber rbb|24 eingeräumt, dass keine Lebensgefahr bestanden hätte und die Kommunikation hätte "besser laufen können", wie es von Seiten eines Sprechers geheißen hatte. Unklar war bis dato, wie viel Strom gemessen worden war. In der Antwort des Senats zum Vorfall gibt es dazu nun eine Angabe: 230 Volt. Dann den zitierten Funkverkehr der Polizei aus der Anfrage: "Hier (Rufname), wir fordern die Feuerwehr an, und zwar haben Kräfte festgestellt, dass am Handlauf bzw. Treppengeländer in dem Eingangsbereich Friedelstr. oder im Objekt Friedelstr. auf dem Weg zum Keller Strom anliegt, kommen."

Fast eineinhalb Stunden später die Entwarnung im Funk: "Hier (Rufname) nochmal Nachfrage bei (Rufname), gemäß (Rufname), es lag kein Strom auf einer Klinke bzw. auf einem Geländer im Objekt, kommen, kein Strom, kommen." Erst einen Tag und viele Retweets des brisanten Polizeitweets später erklärt sich die Polizei über den Kurznachrichtendienst.

Polizei befindet Einsatz als verhältnismäßig friedlich

Das Thema Türknauf ist für die Polizei abgehakt, der Tweet bisher nicht gelöscht. Zu den anderen Unterstellungen will sich Polizeisprecher Winfried Wenzel nicht äußern. Dass der Einsatz unverhältnismäßig gewesen sei, sieht er nicht. "Sowohl Polizei als auch Demonstranten haben sich eher besonnen und friedlich verhalten", sagte er rbb|24. Auch die 772 Einsatzkräfte sieht er als verhältnismäßig: "Bei der Symbolik im Vorhinein, der Notwendigkeit der Räumung und für eine Stadt wie Berlin war das ein ganz normaler Einsatz. Wir wollen aus solchen Einsätzen ja auch unverletzt wieder herauskommen", so Wenzel. Wie üblich gehen auch Meinungen von Polizisten und Demonstranten weit auseinander – für den Sprecher des Kiezladens, Matthias Sander, war es dagegen der "härteste Einsatz seit vier oder fünf Jahren". 30 Demonstranten seien verletzt worden. Doch auch er äußert derzeit keine Bestrebungen, weiter für Friedel54 konkret auf die Straße zu gehen. Eher konzentriere man sich jetzt auf die Vernetzung von Mietern allgemein, zum Beispiel in regelmäßigen Kiezversammlungen.

Linke sucht neue Räume, Friedel54 nicht

Derweil gab es auch einen Antrag der Linken in Neukölln an das Bezirksamt, den Betreibern des Kiezladens neue Räume zur Verfügung zu stellen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken Neukölln, Marlis Fuhrmann, sagte gegenüber dem rbb: "Man kann das nicht rückgängig machen. Aber man kann dem Investor ein Angebot machen, den Laden zurückzukaufen." Dafür werde sich die Linke einsetzen. Auch gibt es eine Große Anfrage von Fuhrmann zur Friedel54 an die Bezirksverordnetenversammlung, die voraussichtlich Mitte September behandelt werden wird. Doch ein Seite an Seite zwischen der Linken und den ehemaligen Kiezladen-Betreibern scheint es nicht zu geben. "Der Kiezladen ist untrennbar mit der Friedelstraße 54 verbunden", deshalb lehne man neue Räume ab. Dass auf dem parlamentarischen Weg etwas Positives für die Friedel54 herauskommen könnte, daran glaubt er nicht – und dies sei auch gar nicht das Politikfeld der ehemaligen Kiezladen-Betreiber. Aber während es in den Parlamenten irgendwie noch weitergeht, hat der Straßenkampf das vorläufige Ende von Friedel54 nicht verhindern können.