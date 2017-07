Als Catrin Wolff den Brief des neuen Hauseigentümers des Altbaus in der Stargarder Straße 28 in Berlin-Prenzlauer Berg öffnete, ahnte sie nichts Gutes. In dem Schreiben kündigte er eine umfassende Modernisierung an: "Fassade, Fenster, Fahrstuhl, Balkon, neue Heizung - alles in allem müssen wir nun wegen dieser Baumaßnahmen 650 Euro mehr Miete zahlen. Das heißt, dass ich die Miete dann nicht mehr bezahlen kann", sagt die blonde Frau Anfang 50.

Sie und ihre Nachbarn versuchen sich zwar noch mit Hilfe von Anwälten gegen die Mieterhöhung zu wehren, doch ihre Chancen stehen nicht gut. Denn der Vermieter darf laut Gesetz elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen - die sogenannte Modernisierungsumlage. Und das führt dazu, dass in Bezirken wie Prenzlauer Berg oder Kreuzberg so mancher Investor diese Modernisierungsumlage missbraucht, um die Altmieter los zu werden.