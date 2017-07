Rund hundert Morddrohungen hat Seyran Ates erhalten, nachdem sie in Berlin eine liberale Moschee gründete. Die Schuld dafür sieht sie auch in der Türkei - etwa bei regierungsnahen Zeitungen. Noch deutlichere Worte gegen die türkische Regierung findet Grünen-Chef Cem Özdemir.

Die Mitbegründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe Moschee in Berlin, Seyran Ates, hat die türkische Regierung indirekt für Morddrohungen gegen sie verantwortlich gemacht. Regierungsnahe Zeitungen und der Islamverband Ditib hetzten gegen sie und stellten die Moschee als Teil der verbotenen Bewegung des Predigers Fethullah Gülen dar, sagte Ates am Dienstag. "Damit entsteht die Gedankenkette: Gülenisten, Terroristen, vogelfrei." Ähnlich hatte sich Ates bereits in der rbb-Abendschau geäußert.