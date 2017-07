"Wir fordern die sofortige Freilassung von Steudtner und allen Menschen, die sich zurzeit ungerechtfertigt und ohne Aussicht auf einen fairen Prozess in türkischen Gefängnissen befinden", so Müller weiter. Das Klima der Angst, das derzeit in der Türkei herrsche, müsse ein Ende haben.

Inzwischen ist der türkische Botschafter in Berlin ins Auswärtige Amt zitiert worden. Man habe ihm "klipp und klar" gesagt, dass die Verhaftungen nicht nachvollziehbar und vermittelbar seien, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Berlin. In dem Gespräch habe der Botschafter zugesichert, seiner Regierung die deutsche Forderung nach einer unverzüglichen Freilassung zu übermitteln. Er wisse nun, "dass es uns ernst ist". [Mehr dazu bei tagesschau.de]

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bricht seinen Urlaub aufgrund der Verhaftungen ab. Gabriel werde bereits am Donnerstag wieder in Berlin sein und wolle sich öffentlich äußern angesichts der "dramatischen Verschärfung" der Lage, sagte der Sprecher. Die Terrorvorwürfe der Türkei gegen die Menschenrechtler seien an den Haaren herbeigezogen.