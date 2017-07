Fahrradaktivisten feiern das Urteil für ein mögliches Diesel-Fahrverbot in Stuttgart als Erfolg. Bevor am Freitagabend die monatliche Fahrraddemo Critical Mass durch die Stadt zog, demonstrierten einige von ihnen vor der Zentrale des Automobilverbands VDA. Von Nadine Kreuzahler

Musik schallt laut durch die Markgrafenstraße in Berlin-Mitte. Sie kommt aus den Lautsprecherboxen eines umgebauten Lasten-Fahrrads. Nach und nach trudeln immer mehr Menschen ein. Viele haben Lautsprecher dabei. Andere ihre Kinder. Wieder andere aufgemalte Kampfsprüche: "Autos fügen Menschen erheblichen Schaden zu" oder "RadfahrerInnen leben länger". Um die 50 Menschen postieren sich am Ende vor dem Sitz des Verbands der Automobilindustrie (VDA).

Neben den Cargo Bike Fans sind weitere Aktivisten und Verbände zur VDA-Zentrale gekommen: der Verkehrsclub Deutschland, der Volksentscheid Fahrrad. Einige halten Reden, so wie Peter Feldkamp von der Deutschen Umwelthilfe, der bei der Verhandlung in Stuttgart dabei war. Auch wenn er damit rechnet, dass der Streit vor Gericht weiter geht, ist sich Feldkamp sicher, dass die Fahrverbote am Ende wirklich kommen – auch in Berlin.

"In Berlin haben wir auch flächendeckend Überschreitungen der Grenzwerte, eine illegale gesundheitsschädliche Luftsituation", kritisiert er. "Wir fordern jetzt die Verkehrssenatorin und auch den Regierenden Bürgermeister auf, nicht nur über Fahrverbote nachzudenken, sondern sie auf der Straße zu implementieren." Für das Verfahren in Berlin gebe es noch keinen Gerichtstermin, aber Feldkamp erwartet, dass das Urteil das gleiche sein wird wie in Stuttgart.