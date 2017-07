Audio: Inforadio | 27.07.2017 | Jo Goll

rbb eklusiv - Moscheeverein NBS erwartet Millionenspende aus Kuwait

27.07.17 | 16:00 Uhr

Bislang beteuert der Imam der Neuköllner Begegnungsstätte, kein Geld aus dem Ausland zu erhalten. Doch rbb-Recherchen zeigen: Der Verein erwartet eine Spende in Millionenhöhe aus Kuwait – was in Sicherheitskreisen höchst umstritten ist. Von Sascha Adamek und Jo Goll

Der Berliner Moscheeverein Neuköllner Begegnungsstätte (NBS) erwartet eine Spende in Millionenhöhe von einer Religionsstiftung in Kuwait. Nach Recherchen des rbb soll das Geld für den Ausbau der umstrittenen dar-As-Salam-Moschee in der Flughafenstraße genutzt werden. Insgesamt soll der Bau bis zu 2,2 Millionen Euro kosten. 500.000 Euro soll der Verein selbst aufbringen. Wie ihm das bei jährlichen Spendeneinnahmen von etwa 50.000 Euro möglich ist, darüber gab die Neuköllner Begegnungsstätte e.V. auf rbb-Anfrage keine Auskunft. Die Nachricht kommt überraschend, denn noch vor wenigen Wochen hatte der Imam und Vereinsvorsitzende Mohamed Taha Sabri im rbb-Interview bestritten, Spendengelder aus dem Ausland zu erhalten. Spenden aus Golfstaaten wie Kuwait gelten in Sicherheitskreisen als problematisch, weil die Geldgeber in der Regel einen strengen und politischen Islam unterstützen.

Verein steht im Verfassungsschutzbericht

Die Neuköllner Begegnungsstätte ist in Berlin umstritten – einerseits verlieh der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) Sabri 2015 den Landesverdienstorden für seine Integrationsarbeit. Andererseits steht der Verein im Verfassungsschutzbericht, weil die NBS Verbindungen zur "Islamischen Gemeinschaft in Deutschland" (IGD) habe, die als mitgliederstärkste Organisation von Angehörigen der Muslimbruderschaft gilt.

Trotzdem sind Teile der Senatsverwaltung offenbar bereit, dem umstrittenen Verein bei seinen Ausbauplänen behilflich zu sein. Wie die Berliner Senatskulturverwaltung dem rbb bestätigte, hatte die NBS im Juni Kulturstaatssekretär Gerry Woop (Linke) um Unterstützung in der Angelegenheit gebeten. Dabei ging es vor allem um eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" seitens der Behörden, die das für Religionsstiftungen zuständige kuwaitische Ministerium angefordert habe. Auf Anfrage des rbb bestätigte die Senatskulturverwaltung ein Treffen mit Vertretern der NBS am 23. Juni. "Unsere Verwaltung hat dabei die Pläne des Vereins zur Kenntnis genommen. Von unserer Seite wurden keine weiteren Schritte unternommen." Diese Auskunft entspricht allerdings offenbar nicht der Wahrheit, denn der Staatssekretär ist in der Sache nach rbb-Recherchen sehr wohl tätig geworden. Das Bezirksamt Neukölln bestätigte dem rbb, dass am 12. Juli ein Schreiben von Staatssekretär Gerry Woop mit der Bitte um eine Stellungnahme eingegangen sei. Der stellvertretende Neuköllner Bezirksbürgermeister Jan-Christopher Rämer (SPD) sagte dem rbb, der Bezirk werde eine Stellungnahme Mitte August prüfen.

Finanzberichte der NBS stehen noch aus

Der rbb hatte kürzlich über finanzielle Verbindungen zum islamistischen Milieu berichtet. So ist der Vorsitzende des Vereins "Verband Interkultureller Zentren" (VIZ), der der NBS das Grundstück für einen Vorzugspreis vermietet, zugleich Präsident der muslimbrudernahen IGD. Bereits bei dem Interview vor einigen Wochen hatte Imam Sabri freiwillig dem rbb zugesagt, Finanzberichte vorzulegen, dies allerdings nur für das Jahr 2014 veranlasst. Die aktuellen Finanzberichte von 2015 und 2016 stehen noch aus. Auf eine diesbezügliche Anfrage reagierte die NBS noch nicht. So bleibt unklar, woher plötzlich 500.000 Euro aufgebracht werden können. Auch nach den Umbauplänen und den in Rede stehenden Spenden aus Kuwait hat der rbb die NBS angefragt. Der Verein war für eine Stellungnahme allerdings bislang nicht erreichbar.