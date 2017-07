Jeder Potsdamer zahlt einen Beitrag für Bus und Bahn - dafür können dann aber auch alle immer ohne weitere Kosten damit fahren: So sieht die Idee des Bürgertickets aus, mit dem die Stadt den Ausstoß klimaschädlicher Gase verringern will. Von Stefan Ruwoldt

Potsdam will bis 2050 seine Treibhausgasemission um 95 Prozent senken - und sucht nach den Lecks, wo die meisten Klimakiller in die Landeshauptstadt strömen. Einer der großen Verschmutzer, das Auto, soll nach dem Willen des Rathauses im künftigen Verkehr einen geringeren Stellenwert haben und umgekehrt soll der Nahverkehr attraktiver werden. Die Idee für den ÖPNV: Alle zahlen und alle können dann auch fahren. Diese Idee ist zwar nur eine der 150 Klimaverbesserungsvorschläge des so genannten "Masterplans" für mehr Klimaschutz der Rathausspitze, aber sie wird diskutiert. Die Einführung eines solchen "Bürgertickets" hieße im Einzelnen, dass der öffentliche Personennahverkehr von allen Einwohnern durch eine zu ermittelnde Summe getragen wird, etwa einem Monatsbetrag von 15 bis 30 Euro. Niemand müsste dann mehr ein Bahnticket lösen, alle könnten Tag und Nacht Bus und Bahn fahren.

Es ist keine Revolution, die Potsdam da vor sich hat, aber schon eine grundlegende Veränderung, die so auch in anderen Städten diskutiert wird, darunter Erfurt, Tübingen und Leipzig. Doch anders als in dieses Städten ist der Nahverkehr Potsdams sehr verzahnt mit einer riesigen Umlandregion und dem Nahverkehr der Hauptstadt. Solch ein Bürgerticket könnte also vermutlich nur gemeinsam mit Berlin und dem Verkehrsverbund für die Region eingeführt werden.

Der Brandenburger Fahrgastverband Pro Bahn sagte der "Märkischen Allgemeinen" in Reaktion auf dieses ÖPNV-Modell, solch eine Idee werde von ihnen grundsätzlich befürwortet: "Wenn Menschen ihr Auto stehen lassen und auf die Öffentlichen setzen, hätten auch diejenigen, die Auto fahren wollen oder müssen, einen Nutzen davon, schließlich trage jedes Auto weniger dazu bei, dass der Straßenverkehr überhaupt fließen kann."



Allerdings versucht der Stadtsprecher Stefan Schulz den Ticket-für-alle-Vorschlag auch gleich wieder zu entschärfen. "Wir stehen nicht vor einer direkten Umsetzung", sagte er der "Märkischen Allgemeinen". Und ein wenig komplizierter fügte er hinzu, dass im Falle des Bürgertickets bereits abzusehen sei, dass es nicht prioritär umgesetzt werde. Kurz: Viele andere Ideen zur Klimaverbesserung werden wohl vorher umgesetzt und sicher dann auch erst diskutiert, etwa Bestrafungssyteme oder Zufahrtshürden wie Maut, Parkgebühren, Sperrungen.