Opferbeauftragter für Berlin-Anschlag - Beck fordert generellen Ansprechpartner für Terroropfer

06.07.17 | 15:59

Rund ein halbes Jahr nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz hat der Opferbeauftragte Kurt Beck am Donnerstag einen Zwischenbericht seiner Arbeit vorgelegt.



Darin regt der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident an, dass es bei künftigen Ereignissen dieser Art von Anfang an einen zentralen Ansprechpartner für die Betroffenen geben sollte. Diese Forderung ergebe sich sowohl aus den Kontakten mit den Opfern und Hinterbliebenen als auch aus Gesprächen mit den Opferhilfeeinrichtungen, erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin.

So könnte in der Akutphase eines vergleichbaren Ereignisses eine Anlaufstelle vor Ort eingerichtet werden, die den Einsatz- und Rettungskräften bekannt und am Ort des Geschehens sichtbar ist, erklärte Beck. Dorthin könnten sich dann Opfer und Angehörige mit ihren Anliegen wenden. Für die Zeit danach sollte erwogen werden, ob nicht eine dauerhafte professionelle Stelle beim Bund, ähnlich der Geschäftsstelle des Opferbeauftragten jetzt, geschaffen wird, sagte Beck. Diese Stelle solle den Betroffenen als Lotse der verschiedenen Entschädigungsmöglichkeiten dienen und sie auch in anderen Belangen unterstützen.

Einige Opfer bleiben dauerhafte Pflegefälle

Beck erklärte bei der Vorlage seines 19-seitigen Berichts, viele der Opfer seien psychisch traumatisiert, etliche noch immer in ärztlicher Behandlung. Einige seien so schwer verletzt, dass sie immer noch im Krankenhaus sind. Manche von ihnen werden dauerhafte Pflegefälle bleiben, sagte Beck. "Der furchtbare Terroranschlag hat das Leben vieler Menschen zerstört", bilanzierte der Opferbeauftragte. Der frühere SPD-Vorsitzende sagte, persönliche Zuwendung für die Opfer sei sehr wichtig. Die Bedürfnisse der Menschen seien sehr unterschiedlich und folglich seien auch die Unterstützungsmöglichkeiten sehr breit gefächert.