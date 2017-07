Der Berliner Verfassungsschutz beobachtet eine wachsende linksextremistische Szene in Deutschland, die gewaltbereit ist. Seit Jahren gebe es hier eine ständige Zunahme, sagte der Leiter des Berliner Verfassungsschutzes, Bernd Palenda, am Dienstag im rbb-Inforadio. Oft werde lediglich verniedlichend von Jugendlichen gesprochen, die politisch "über die Stränge" schlügen. Hier aber handle es sich um eine gut organsierte extremistische Gewalt, die nicht davor zurückschrecke, notfalls Menschen auch zu töten.

Den rot-rot-grünen Senat nahm Palenda gegen den Vorwurf in Schutz, er verharmlose das Problem. Entscheidend sei vielmehr, dass die Zivilgesellschaft klare Kante zeige und signalisiere, dass Gewalt ein "absolutes No-Go" sei.



Angesprochen auf die Gewaltexzesse in Hamburg erklärte Palenda, ihn hätte das nicht überrascht. Die Szene habe seit Herbst alles lange vorgeplant, auch in Richtung Militanz, wie der Verfassungsschutzexperte sagt. Die Sicherheitsbehörden seien gewarnt und daher auch personell gut aufgestellt gewesen, so Palenda.