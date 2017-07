Kann "R2G" in Berlin eine Alternative für den Bund sein? Nicht alles läuft in der Koalition glatt, moniert Kultursenator Klaus Lederer. Doch auf ihrem Parteitag schworen sich die Berliner Linken auf einen gemeinsamen Feind auf Bundesebene ein.

In der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung läuft nach Ansicht des Berliner Kultursenators Klaus Lederer (Linke) noch nicht alles rund. Das erklärte Lederer am Samstag auf dem Parteitag der Berliner Linken. Die Aufgaben seien groß: Bezahlbare Mieten, Integration von Flüchtlingen, Sanierung der Infrastruktur. "Es gibt aber noch nicht bei allen die Einsicht in der Koalition, dass das nur gemeinsam mit den Berlinern hinzubekommen ist und nicht auf Ansage von oben nach unten", kritisierte der Linken-Politiker.

85 Tage vor der Bundestagswahl am 24. September schwor sich die Partei auf ihrem Berliner Parteitag am Samstag auf den Wahlkampf ein. Spitzenkandidatin Petra Pau betonte, die Linke kämpfe als einzige Partei wirklich für soziale Gerechtigkeit. "Wir nehmen einfach das Grundgesetz ernst, während es andere ignorieren", sagte die Bundestagsvizepräsidentin mit Blick auf SPD, CDU und CSU.

Die Landesvorsitzende der Linken, Katina Schubert, betonte dagegen, bei dem Votum für die "Ehe für alle" hätten sich SPD, Linke und Grüne im Bund erstmals für ein gemeinsames Ziel zusammengefunden. So müsse es weitergehen. Auch Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn sagte, bei der Bundestagsentscheidung am Freitag sei "so ein bisschen was von Wandel" zu spüren gewesen. "Wir haben gemerkt: Angela Merkel muss nicht 16 Jahre Kanzlerin sein." Demokratie lebe von der politischen Alternative.