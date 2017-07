Ein paar Mausklicks und fertig ist die digitale Unterschrift: Nie war es so leicht, bei Petitionen mitzumachen wie heute - zuletzt etwa gegen Pferdekutschen in der Hauptstadt. Aber was haben die Aktionen gebracht? Eine Auswahl für Berlin und Brandenburg.

Ginge es nach den rbb|24-Nutzern, wäre die Sache schon entschieden: 82 Prozent stimmten im Voting für ein absolutes Verbot von Pferdekutschen in Berlin. Eine Münchner Tierschützerin hatte eine Unterschriftenaktion gestartet, mehr als 100.000 Bürger machten mit - am Dienstag überreichten die Kutschengegner die gesammelten Werke an den Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Der versprach, das ohnehin schon geplante Verbot voranzutreiben. Falls es beschlossen wird, dürfte am Ende schwer zu sagen sein, welchen Anteil die Petition daran hatte. Zum Vergleich: Wie erfolgreich waren andere Online-Unterschriftenaktionen in der Region? Ein Überblick der vergangenen Jahre.

