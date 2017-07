Unterschriften für Tierschutz - Mehr als 100.000 Mal Nein zu Pferdekutschen in Berlin

25.07.17 | 13:34 Uhr

Pferdekutschen gehören nicht ins Zentrum einer Millionenstadt - das zumindest finden mehr als 100.000 Menschen, die für ein Verbot unterschrieben haben. Der Berliner Senat ist grundsätzlich auch dafür. Doch die rechtliche Umsetzung ist offenbar komplizierter.

Der Berliner Senat will das geplante Verbot von Pferdekutschen in der Innenstadt vorantreiben.



Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) nahm am Dienstagvormittag mehr als 100.000 Unterschriften für ein Pferdekutschen-Verbot entgegen. Tierschützer, aber auch Politiker von Grünen und der Piratenpartei hatten in den vergangenen Jahren mehrfach ein Verbot von Kutschfahrten gefordert.



Sie argumentieren in erster Linie mit mangelndem Tierschutz mitten in der Millionenstadt. Angesichts von Verkehr, Lärm und Sommerhitze hätten die Tiere unnötig zu leiden. Vereinzelt hatte es auch Unfälle mit Kutschen gegeben.



Tiere leiden unter Großstadtverkehr, Hitze und Lärm

Die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz stellte sich am Dienstag erneut hinter die Forderung der Unterschriftensammlung. Man treibe das Verbot voran, sagte Behrendts Büroleiter Alexander Klose am Dienstag. Es sei aber noch offen, wann und wie das Verbot rechtlich umgesetzt werden kann.



Denn tatsächlich berührt ein Verbot gleich mehrere Rechtsgebiete: Tierschutz, Straßenverkehr und Leitlinien des Landes für Pferdefuhrwerksbetriebe. Dabei kämen unterschiedliche Zuständigkeiten zusammen. "Es ist nicht so einfach, sonst hätten wir es schon gemacht", sagte Klose mit Blick auf das Verbot.



SPD, Linke und Grüne haben in ihrem Koalitionvertrag vereinbart, dass in der Berliner Innenstadt keine Pferdekutschen mehr fahren sollen. Unter anderem seien Verkehr und Lärm nicht mit dem Tierschutz vereinbar.



Rund zwei Dutzend Kutschen in Innenstadt

Die Kutschen werden vor allem von Touristen genutzt, etwa am Brandenburger Tor und am Gendarmenmarkt. Nach jüngsten Angaben des Senats von 2016 sind gut 20 solcher Gefährte im Einsatz.



Berlin-Besucher haben schon heute die Wahl: Auch in der Fahrrad-Rikscha oder der Elektrokutsche sind Touren möglich.

Sendung: Inforadio, 25.07.2017, 13:40 Uhr