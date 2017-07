Insgesamt rund 700 Berliner und 500 Brandenburger Polizisten sind zur Sicherung des G20-Gipfels in Hamburg im Einsatz. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Nach der Entsendung von zunächst 500 Berliner Beamten waren am Freitag noch einmal zwei Hundertschaften nachgereist. Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte dem rbb am Samstag, derzeit gebe es keine weiteren Nachfragen, zusätzliche Beamte nach Hamburg zu entsenden. Allerdings sei die Polizei in Berlin vorbereitet, wenn weitere Polizisten angefordert würden, unter Umständen auch Kollegen aus dem aktuellen Einsatz nach Hamburg schicken zu können.

Nach Angaben eines Sprechers der Hamburger Polizei kontrollieren Beamte auch die Straßen in die Hansestadt insbesondere mit Blick auf potenzielle Krawall-Touristen und gewaltbereite Demonstranten. So seien am Samstagvormittag zwei verdächtige Busse von der Polizei vor den Toren Hamburgs gestoppt worden. Genauere Angaben zu Umfang und Art der Kontrollen der Verkehrswege in die Hansestadt machte die Hamburger Polizei unter Hinweis auf die Einsatztaktik aber nicht.