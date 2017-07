Einen Sonderpreis erhält die Joachimsthalerin Marlie Jung-Hagenow für ihre Engagement zur Unterstützung und Integration von Geflüchteten in Brandenburg.



Ins Leben gerufen wurde die Preisverleihung 1993 auf Initiative des DGB nach den gewaltsamen Übergriffen auf Ausländer in den frühen 1990er Jahren. Dem Bündnis gehören neben den Regierungschefs Berlins und Brandenburgs unter anderem der Flüchtlingsrat, die großen Wohlfahrtsverbände, die beiden großen Kirchen und die Jüdische Gemeinde zu Berlin an. Die Preisverleihung findet am 13. Juli im Roten Rathaus in Berlin statt.