Die Personalie Koppers soll nochmal in den Rechtsauschuss

Die CDU wirft Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) vor, unzulässig das Verfahren zur Neubesetzung des Generalstaatsanwalts beeinflusst zu haben – so teilte es die Fraktion am Donnerstag mit.

Der Senat hatte am Dienstag beschlossen, dass Koppers als Chefanklägerin eingesetzt wird. Damit folgte er dem Vorschlag von Justizsenator Behrendt.

Um die Personalie gab es seit langem Streit. Die Opposition vermutete grünen Filz und hatte bereits im Februar eine Sondersitzung zu dem Fall durchgesetzt. Nun monierte die CDU, dass Koppers trotz bisher ungeklärter Vorwürfe und Ermittlungen wegen möglicherweise schadstoffbelasteter Schießstände der Polizei den Chefposten bekommen soll.

In der Sondersitzung am kommenden Mittwoch solle der Senator Stellung zu der aus CDU-Sicht mangelnden Transparenz des Verfahrens beziehen. "Der Fall Koppers ist zu einem Fall Behrendt geworden", hieß es in der CDU-Mitteilung.

Auch die anderen Oppositionsparteien FDP und AfD seien für die Sitzung, sagte ein CDU-Sprecher. Einen gemeinsamen Antrag gebe es aber nicht.