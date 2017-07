Viele Straftaten in der Rigaer sind links motiviert

Immer wieder unangemeldete Demos, dazu eingeworfene Scheiben oder Graffitis: Viele Straftaten, die die Polizei in den letzten Monaten in der Rigaer Straße zählte, waren politisch motiviert - und kamen laut Innenverwaltung fast immer von links.

Unter den politisch motivierten Straftaten in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei in den zurückliegenden Monaten fast nur links motivierte Straftaten verzeichnet. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Inneres auf einer Anfrage des FDP-Politikers Sebastian Czaja hervor.

Bei der politisch motivierten Kriminalität (PMK), die zwischen dem 18. September 2016 und dem 6. Juni 2017 registriert wurden, handele es sich fast ausschließlich um Straftaten, die der PMK-links zuzurechnen seien, heißt es.



Noch nicht in der Statistik eingeflossen sei die Zahl der Straftaten vom Wochenende um den 17. Juni 2017. Damals bauten Randalierer Straßenbarrikaden auf und bewarfen Polizeibeamte mit Steinen. Autos gingen in Flammen auf.