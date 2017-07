Video: Brandenburg Aktuell | 31.07.2017 | Elias Franke

Sanierungsstreit am Potsdamer Brauhausberg - Einig darin, sich nicht einig zu sein

31.07.17 | 21:35 Uhr

Auf dem Brauhausberg in Potsdam fürchten Mieter durch Sanierung und Villenbebauung aus der Nachbarschaft verdrängt zu werden. Durch Beteiligung im Planungsverfahren sollten die Interessen der Altmieter gewahrt bleiben, doch die fühlen sich verschaukelt. Von Elias Franke

Eigentlich sollte die denkmalgeschützte Altbausiedlung am Brauhausberg, mitten im Zentrum von Potsdam, privatisiert werden. Doch das konnte verhindert werden. Eigentlich ein Erfolg, denn die Mieter können bleiben. Auch danach sah es zunächst gut aus: In einem Beteiligungsverfahren zwischen den Mietern und dem Vermieter, dem kommunalen Wohnungsunternehmen ProPotsdam, wurde mehrere Jahre debattiert. Durch die Bürgerbeteiligung im Planungsverfahren sollten die Interessen der Altmieter gewahrt bleiben. Doch die Anwohner, die sich ehrenamtlich für die Mieterinteressen eingebracht haben, sagen, ihre Interessen seien zum großen Teil missachtet worden.



"Finanzierungsaufwendige Modernisierung" vs. "behutsame Instandsetzung"

Wie einen Schmetterling - unbeschwert, frei und leicht - so stellt sich der Verein Mieteschön eine bunte Nachbarschaft vor. Ihr Ziel: Bezahlbarer Wohnraum mitten im Zentrum von Potsdam, unweit des Hauptbahnhofs. Nachdem den Mietern die Moderniesierungsankündigung zugestellt wurde, hätten sie gemerkt, dass sie mit ihren Wünschen im Dissens mit ProPotsdam liegen und gescheitert sind, so Sebastian Müller, der Vorstandsvorsitzende von Mieteschön. Er hat den Verein kürzlich zusammen mit über 30 anderen Mietern aus dem Karree am Brauhausberg gegründet: "Die ProPotsdam möchte eine finanzierungsaufwendige Modernisierung", die Mieter hingegen nur eine "minimalfinanzinvasive und behutsame Instandsetzung".



Nach Sanierung auch hier: 9,50€ für den Quadratmeter

Die Mieter haben im Juni vom Vermieter einen Prospekt erhalten. In diesem wurde angekündigt, was alles saniert werden soll und wie hoch die Mieten nach der Sanierung sein werden. Die Bestandsmieter könnten bleiben und zahlen maximal 7,50€ pro Quadratmeter - mit Wohnberechtigungsschein sind es zwei Euro weniger. Neue Mieter würden 9,50€ pro Quadratmeter zahlen.



Mieterin Yeni Harkanyi ist wütend vom Ausgang des Beteiligungsverfahrens, weil so viel Energie verpufft sei. Sie hätte bereits am Anfang Zweifel gehabt, ob das Büro für Bürgerbeteiligung, an dem sich der Verein mit dem Vermieter an einen Tisch setzt, überhaupt etwas bringe und ob das der richtige Weg sei, so Harkanyi. Von anderen Mietern wurde sie überstimmt. Nun fühlt sie sich bestätigt.

Kay-Uwe Kärsten, von besagtem Büro für Bügerbeteiligung "WerkStadt für Beteiligung", hält dagegen. Das Büro gebe lediglich einen fairen Verhandlungsraum für beide Parteien, der sonst selten so möglich sei. Das bedeutet jedoch nicht, dass es auch eine Gewährleistung auf Konsens gibt, so Kärsten. Das Büro für Bürgerbeteiligung agiert seit 2013 als Vermittler zwischen Bürgern und Stadt.



Wegen Denkmalschutz sei nur gehobener Sanierungsstandard möglich

Der Mieterverein will große Teile der Bausubstanz wie Türen, Fußböden oder Gasleitungen erhalten und nicht austauschen. Ein weiteres Streitthema sind die geplanten Balkons. Wegen Denkmalschutzauflagen und Fördermitteln kann laut ProPotsdam die Modernisierung aber nur in einem gehobenen Standard durchgeführt werden. Jörn-Michael Westphal, Geschäftsführer der ProPotsdam, sieht es anders als die Mieter.



Er spricht von einem erfolgreichen Prozess. Man hätte für die vier Siedlungen mit 420 Wohnungen Wege gefunden, sozialverträgliche Mieten anzubieten und "sehr gute Lösung gefunden, um vielfältiges Wohnen in Potsdam zu ermöglichen", sagt Westphal. Auch in der baulichen Umsetzung könne die ein oder andere neue Fragestellung aufkommen, bei der einzelne Mieter ihre Wünsche nicht erfüllt sehen. Aber auch dann würde er nicht das gesamte Verfahren in Frage stellen.

Mieterverein will Siedlung kaufen, ProPotsdam sieht keinen Verkauf vor

Für Mieteschön ist das Ergebnis des über dreijährigen Beteiligungsverfahrens enttäuschend. Sie wünschen sich eine andere Form der Unterstützung von der ProPotsdam. Sebastian Müller sagt, das schönste wäre für sie, wenn die ProPotsdam, das "Geschenk" Brauhausberg auch an sie weitergäbe. Der Verein will Teile der Siedlung kaufen, um sie selbständig zu sanieren. Doch bis jetzt hat die ProPotsdam nicht vor, die Gebäude am Brauhausberg zu verkaufen.



Bei allem Streit, fest steht: Die 1930 erbaute Siedlung muss saniert werden. Da sind sich beide Parteien einig. Jetzt startet die erste Bauhausphase am Brauhausberg. Die Mieter von Mieteschön sind von der Sanierung noch nicht betroffen.