Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will ab August 2018 Zusatzbeiträge in Kitas auf unter 100 Euro im Monat begrenzen. Ein Teil der Kitas erhebt diese Beiträge, um zusätzliche Angebote wie Musik-, Sport- oder Sprachunterricht zu finanzieren. Zuzahlungen sollten die Ausnahme sein, sagte Scheeres am Dienstag dem rbb. Zudem sollen Kitas melden, wofür sie das Geld ausgeben.



Grundsätzlich werden Kindertagesstätten in Berlin über ein Gutschein-System vom Land finanziert, auch die Einrichtungen freier Träger. Den genauen Betrag der Zusatzbeiträge, die Kitas etwa für Fremdsprachenangebote künftig höchstens erheben dürfen, will Scheeres noch verhandeln. Für den Fall, dass Kitas weiterhin von Eltern Zuzahlungen von mehreren hundert Euro im Monat erheben, plant sie Sanktionen. Diese könnten von geringeren Zahlungen des Landes an den Kita-Träger bis hin zur Kündigung des Vertrags reichen.