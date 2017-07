Zum ersten Mal soll eine Frau den Posten des Chefanklägers in Berlin bekommen. Der Senat beschloss am Dienstag, Polizei-Vizepräsidentin Margarete Koppers als neue Generalsstaatsanwältin einzusetzen. Damit folgten die Regierungsmitglieder dem Vorschlag von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne).

Doch mitten in die Bekanntgabe des Senats platzte eine unangenehme Nachricht: Die Staatsanwaltschaft sagte ebenfalls am Dienstag dem rbb, dass sich der Anfangsverdacht wegen des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt gegen die bisherige Vize-Polizeipräsidentin bestätigt hat. Auch gegen den früheren Polizeipräsidenten Dieter Glietsch werde ermittelt. Hintergrund sind Anzeigen wegen maroder und schadstoffbelasteter Schießstände bei der Polizei.



Es würden in diesen Tagen etliche Polizisten vernommen, die durch die Schießstände krank geworden sein sollen, so die Staatsanwaltschaft. Justizsenator Behrendt erklärte dazu dem rbb: "Das ist für uns keine Neuigkeit. Das war Gegenstand der Abwägungsentscheidung."