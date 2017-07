Krause Berlin Donnerstag, 06.07.2017 | 14:02 Uhr

Grundsätzlich eine gute Sache - so kommen die Ankündigungen mal aus dem verstaubten 'indymedia' heraus...

Für die 'Gegenproteste in Hör- und Sichtweite' braucht es dann Polizei, die in solchen Situationen noch mehr in ihren Deeskalationsstrategien geprüft wird. Dafür wäre es gut, wenn die 'Jungs und Mädels' ein bissl mehr freie Zeit hätten, einfach damit sie auch etwas entspannter auftreten können.