Die Berliner Moschee-Gründerin Seyran Ateş wird nach zahlreichen Drohungen verstärkt von der Polizei geschützt. Wie aus ihrem Umfeld bekannt wurde, ist die Anwältin schon mehrfach bedroht worden, einmal auch auf offener Straße. Daraufhin sei der Personenschutz für die Frauenrechtlerin verschärft worden. Ateş sagte der "Welt am Sonntag", es gebe bereits rund 100 Morddrohungen gegen sie. "Über die sozialen Medien habe ich wegen der Moscheegründung so viele Morddrohungen bekommen, dass das LKA zu der Einschätzung gelangt ist, mich rund um die Uhr schützen zu müssen", so Ateş, die bereits 1984 schon einmal Opfer eines Attentats geworden und dabei lebensgefährlich verletzt worden war.

Auch die Fatwa-Behörde in Ägypten sprach sich in scharfer Form gegen die Einrichtung aus. Es verstoße gegen die islamischen Glaubenspflichten, wenn sich Frauen gegen das Tragen eines Kopftuchs entscheiden, wie es in der neuen Moscheegemeinde üblich sei. Das Kopftuch sei keine Diskriminierung von Frauen, so die Fatwa-Behörde Dar al-Iftam auf ihrer Facebook-Seite, sondern entspreche den von Gott auferlegten Regeln.

Die türkische Religionsbehörde Diyanet, die direkt dem türkischen Ministerpräsidenten untersteht, erklärte, dass die Berliner Moschee "die Grundsätze unserer erhabenen Religion" missachte. Das Ziel von Ateş sei es, die islamische Religion "zu untergraben und zu zerstören". Zudem unterstellte die Behörde Ateş eine Verbindung zur Gülen-Bewegung, die vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird.

Ateş reagierte auf die Vorwürfe mit scharfer Kritik und wies jede Verbindung zur Gülen-Bewegung zurück.