In Berlin wird um eine geplante Sonderschule für Flüchtlingskinder gestritten. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will Medienberichten zufolge am Standort der ehemaligen Teske-Schule im Stadtteil Schöneberg eine Bildungseinrichtung eigens für bis zu 220 junge Flüchtlinge im Alter von 15 bis 16 Jahren schaffen, die wegen ihrer schlechten schulischen Ausbildung nicht am regulären Schulunterricht einer 9. oder 10. Jahrgangsstufe teilnehmen können.



Zur Begründung heißt es, die betroffenen Jugendlichen hätten so wenig Bildungserfahrung, dass sie höchstens in eine vierte oder fünfte Regelklasse aufgenommen werden könnten. Es sei aber für die Jugendlichen nicht zumutbar, zusammen mit Zehnjährigen zu lernen. Am Standort Teske-Schule könnten sie hingegen in altershomogenen Gruppen lernen und so bestmöglich auf den Übergang an eine Oberschule oder ein Oberstufenzentrum vorbereitet werden.