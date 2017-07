Rund drei Wochen nach dem G20-Gipfel in Hamburg ist der angekündigte Sonderurlaub für die eingesetzten Berliner Polizisten offenbar offiziell beschlossen. Es gebe drei Tage Sonderurlaub für alle Polizisten, die zwischen dem 22 . Juni und 10. Juli in Hamburg im Einsatz waren, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am Freitag unter Berufung auf ein in dieser Woche eingegangenes Schreiben der Innenverwaltung mit. Demnach können sich die Polizisten außerdem im Unterschied zur sonstigen Praxis Überstunden voll auszahlen lassen.