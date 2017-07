Berlin-Moabit - Traglufthalle für Flüchtlinge wird geschlossen

Sie sollte nur ein Durchgangsquartier für Flüchtlinge sein - aber viele Menschen blieben dort monatelang, weil sie keine andere Unterkunft fanden. Traurige Bekanntheit erlangte die Halle an der Kruppstraße durch eine Messerstecherei. Jetzt wird sie geschlossen.

Rund 23.000 Menschen aus 33 Ländern haben hier gelebt, nun schließt die Berliner Stadtmission ihre Traglufthalle für Flüchtlinge. Am Montag werde das im November 2014 gestartete Pilotprojekt beendet, teilte die Stadtmission mit. Da in der Traglufthalle im Stadtteil Moabit auch viele Familien untergebracht gewesen seien, deren Kinder zur Schule gehen, sei der Schließtermin auf das Schuljahresende gelegt worden.

Bundesweite Musterhalle

Die Traglufthalle wurde den Angaben zufolge vor fast drei Jahren innerhalb von zwei Wochen aufgebaut und komplett eingerichtet. Damals sei mit einem Aufenthalt der ankommenden Flüchtlinge von wenigen Tagen gerechnet worden, viele hätten dort jedoch mehrere Monate gelebt. Als Pilotprojekt habe die Berliner Stadtmission in der Halle Bereiche für gemeinsame Aktionen sowie ein System für einen möglichst privaten Rückzugsort entwickelt, hieß es. Mit Holzwänden und an drei Seiten komplett geschlossen, wurden den Angaben zufolge dort Sechs-Bett-Zimmer gebaut. Ein Vorhang sollte für Privatsphäre sorgen. Nach diesem Muster seien danach auch bundesweit Traglufthallen aufgebaut und ausgestattet worden.

Längster Aufenthalt knapp zwei Jahre

Durch die hohe Zahl von Flüchtlingen, die in Deutschland Zuflucht fanden, habe sich die Aufenthaltsdauer der Menschen in der Traglufthalle zum Teil erheblich verlängert. Die ersten Bewohner seien aus dem Südsudan nach Berlin gekommen. In der Traglufthalle

lebten auch Familien mit neugeborenen Kindern, der älteste Bewohner war 83 Jahre alt. Die längste Aufenthaltsdauer in der Unterkunft lag bei 22 Monaten.

Hollywood-Star Susan Sarandon kam vorbei

Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter hätten dazu beigetragen, für die oft traumatisierten Flüchtlinge eine Atmosphäre des Willkommens mit viel menschlicher Zuwendung zu schaffen, hieß es. Kulturelle Höhepunkte seien ein Konzert der Deutschen Oper Berlin und der Besuch von Hollywood-Star Susan Sarandon in der Notunterkunft gewesen.



"Wir sind 2014 vom Senat gebeten worden, zu helfen und Flüchtlinge den Winter über zu versorgen", erklärte Stadtmissionsdirektor Joachim Lenz: "Als Christen sehen wir uns in der Pflicht, mit anzupacken und Verantwortung zu tragen." Aus Sicht der Stadtmission sei die Art der Unterbringung jedoch nicht für eine lange Verweildauer geeignet, betonte Lenz: "Jetzt gehen wir neue Wege und begleiten Geflüchtete auf ihrem weiteren Weg, in Berlin Fuß zu fassen und für sich selbst zu sorgen."

Tragischer Vorfall: Flüchtling wurde erschossen

Zu trauriger Bekanntheit brachte es die Halle in der Kruppstraße durch eine tragische Begebenheit: Ein Bewohner stand in Verdacht, ein Kind sexuell missbraucht zu haben. Als die Polizei ihn festnahm und bereits in Handschellen abführte, stürzte sich der Vater des Mädchens mit einem Messer auf ihn - und wurde von Polizisten erschossen. Gegen die Beamten wird ermittelt.



