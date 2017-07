Guenter Berlin Mittwoch, 05.07.2017 | 14:23 Uhr

Mir ist es ein Rätsel, warum man in einer Vereinigung, die sich " AfD " nennt, Mitglied bzw. sich mit so einer Vereinigung sympathisieren kann.



Eine Vereinigung die durch Rassimus, Homophobie und Populismus, Aufmerksamkeit erreichen möchte, ist unwählbar.



Die Vereinigung, möchte " rechtes Gedankengut a la " NSDAP " wieder salonfähig machen und die Gesellschaft zurück bringen. in den 40 er Jahren.



Wohin Rassismus führt, kann man an den vielen Soldatenfriedhöfen überall auf der Welt sehen. Die Toten mahnen !



Lernen die Menschen nie aus der Geschichte ? Wehret den Anfängen !