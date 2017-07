Müller will nicht einfach so zitiert werden

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) gehen juristisch gegen das Berliner "Bürgerbündnis für mehr Videoaufklärung" vor, weil dieses Zitate der Politiker verwendet. Über den Berliner Medienanwalt Christian Schertz sei der Mitinitiator des Bürgerbündnisses, Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU), aufgefordert worden, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, berichtete der " Tagesspiegel " am Montag. Das Bündnis zitiert auf seiner Website www.sicherheit-in.berlin Müller mit dem Satz: "Wir müssen sehen, dass Straftaten damit nicht verhindert werden aber sie können deutlich schneller aufgeklärt werden. Möglicherweise lassen sich so nachfolgende Straftaten verhindern." Und Andreas Geisel: "Die spektakulären Fahndungserfolge durch Videoaufnahmen sind augenscheinlich." Als Quellen werden die Zeitungen "Berliner Kurier" und "Die Welt" angegeben.

Wie der "Tagesspiegel" schreibt, nennt der Anwalt zur Begründung für den Antrag auf Unterlassung, Müller habe der Verwendung nicht zugestimmt. Zudem entstehe "der

Eindruck, als habe unser Mandant seine Zustimmung erteilt und würde sich für die von Ihnen betriebene Bürgerinitiative engagieren."

Laut Senatssprecherin Claudia Sünder geht es bei dem Vorgehen der beiden Senatsmitglieder um "grundsätzliche Erwägungen", die zur Einschaltung des Anwalts geführt hätten, so die Zeitung. Mitglieder des Senats könnten und wollten sich nicht gegen ihren Willen und ohne ihr Einverständnis vereinnahmen lassen von Werbung für die politischen Ziele einzelner Initiativen.



Grundsätzlich haben sich weder Müller noch Geisel gegen Videoüberwachung positioniert. Sie könnte für schnellere Ermittlungen sorgen und Folgentaten verhindern, sagten Müller und Geisel in der Vergangenheit auch öffentlich. In der Regierung aus SPD, Linken und Grünen gibt es jedoch Uneinigkeit über die Wirksamkeit und das Ausmaß.