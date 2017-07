In der rbb-Abendschau sagte Kollatz-Ahnen am Mittwoch, dass man zur Zeit der sogenannten "amtlichen Kostenabschätzung" noch nicht ermittelt habe, welche Kosten für die vollständige Sanierung des Flughafens tatsächlich anfallen. Die Kostenabschätzung hatte bereits am 31. August 2015 stattgefunden.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, sieht in der Panne lediglich ein Manöver des Senats, die Berliner hinters Licht zu führen. "Der Senat ist in der Pflicht, hier offen zu legen, weshalb er erst 7,8 Millionen Euro im Jahr ansetzte und jetzt von einer Milliarde Euro spricht", so Czaja. Egal welches Argument jetzt komme, das könne man nicht gelten lassen, so der FDP-Politiker.

Die AfD sprach sogar von "Horrorzahlen des Finanzsenators", belegbar seien nur die 7,8 Millionen Euro.