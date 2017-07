Seit dem 5. Juli sitzt der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner in einem türkischen Gefängnis - wegen "Terrorverdachts". Doch dagegen gibt es großen Widerstand: Hunderttausende protestieren per Petition. Eine Berliner Kirche startet sogar tägliche Andachten.

Mehr als 530.000 Menschen haben sich an einer weltweiten Petition für die Freilassung von inhaftierten Menschenrechtlern in der Türkei beteiligt. Das gab Amnesty International am Montag bekannt, die Organisation hatte zu der Aktion aufgerufen. Unter den am 5. Juli festgenommenen Menschen ist auch der Berliner IT-Sicherheitsexperte und Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner.

Die Bundesregierung ließ am Montag durchblicken, dass sie bald Zugang zu Steudtner bekommen könnte. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, es gebe Hinweise darauf, dass in naher Zukunft ein erneuter konsularischer Besuch bei dem inhaftierten Menschenrechtler möglich werden solle. Konkreter wurde sie nicht.

In der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg soll es künftig täglich um 18 Uhr eine Andacht für Steudtner geben. Der Pfarrer der Gemeinde, Christian Zeiske, sagte am Montag dem rbb, das Schicksal Steudtners dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Die erste Andacht finde bereits am heutigen Montag (24. Juli) statt. Ab nächster Woche gebe es dann jeweils Montags ebenfalls um 18 Uhr eine ausführlichere Andacht.