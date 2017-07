Berlin gilt als Hauptstadt der Hundehalter, Drogenkonsumenten, Hartz-IV-Empfänger und Singles. Doch die Stadt hält einen weiteren Rekord: Im Jahr 2015 waren 32 Prozent der Berliner Familien als alleinerziehend registriert, so das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Das ist fast ein Drittel, im Bundesdurchschnitt ist es nur ein Fünftel. Im Klartext heißt das: In Berlin leben deutlich mehr als 100.000 Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren – und in neun von zehn Fällen handelt es sich dabei um Frauen.

Für Berlin heißt das: Es wird mit mehr Arbeitsaufwand für die Unterhaltsvorschusskassen gerechnet. Pro Bezirk wurden drei neue Stellen bewillig (berlinweit demnach insgesamt 36). Es kommen mehr Kosten für Auszahlungen auf die Bezirke zu – aber auch, weil tausende Familien unnötigerweise Unterstützungsbedarf anmelden werden, die gar keinen Anspruch darauf haben.

Die Kosten werden zu einem Drittel vom Bund und zu zwei Drittel vom Land getragen. In Berlin wurden 2016 insgesamt 55.352.749 Euro an fast 27.000 Kindern mit Anspruch auf Unterhaltszuschuss ausgezahlt. Der Anteil des Landes daran lag bei 36.901.833 Euro. Die meisten Unterhaltvorschüsse werden in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau gezahlt.



Zudem gibt es auch Konsequenzen für das nicht-zahlende Elternteil, sie sollen nach Möglichkeit belangt werden. Von ihnen konnten in diesem Zeitraum in Berlin lediglich 10,2 Millionen wieder eingetrieben werden. Auch hier soll es Verbesserungen geben. "Die säumigen Elternteile werden nicht entlastet. Ganz im Gegenteil. Wir nehmen sie künftig stärker in die Pflicht", so die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön. "Diese Eltern müssen der Unterhaltsvorschussstelle umfassend nachweisen, dass sie alle Mittel zur Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht eingesetzt haben. Können sie das nicht, wird ein fiktives Einkommen angesetzt und der Unterhaltsanspruch - sobald später Einkommen erzielt wird - nachträglich durchgesetzt."