Immer mehr Fächer an Berliner Unis zulassungsbeschränkt

Das Abi ist bestanden - nun steht das Studium an. Doch dazwischen liegt eine Hürde - der Numerus Clausus. In Berlin sind mittlerweile über 60 Prozent der Studienfächer zulassungsbeschränkt. Dagegen sieht es in Brandenburg für Studienanfänger besser aus.