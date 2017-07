Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in Tateinheit mit einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat - aus diesem Grund muss ein wichtiger Funktionär der Fussilet-Moschee sechs Jahre ins Gefängnis. Das Urteil betrifft auch einen Komplizen.

Der ehemalige Vorsitzende des Moscheevereins "Fussilet 33" in Berlin-Moabit, Ismet D., ist zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Kammergericht Berlin sah es als erwiesen an, dass der Mann - zusammen mit einem Komplizen - die Ausreise von vier Tschetschenen in das syrische Kriegsgebiet organisiert hat, indem er ihnen Flugtickets besorgte. Die Islamisten wollten sich dort einer Dschihadisten-Gruppe anschließen. Nach rbb-Informationen ist der Grund für die Verurteilung die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in Tateinheit mit einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.



Außerdem haben die 43 und 45 Jahre alten Verurteilten laut dem Gericht eine Terrorgruppe in Syrien mit technischem Gerät und Geld unterstützt. Der zweite Angeklagte wurde ebenfalls zu sechs Jahren Haft verurteilt.