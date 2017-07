In Brandenburg ist die Zahl politischer Extremisten in allen Lagern im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2016 hervor, den Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag in Potsdam vorgestellt hat. Demnach gab es mit 1.390 registrierten Rechtsextremisten 160 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl der erfassten Linksextremisten erhöhte sich um 10 auf 500. Außerdem zählte der Verfassungsschutz 100 Islamisten in Brandenburg, 30 mehr als ein Jahr vorher.