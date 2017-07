Nach Inhaftierung in Istanbul

Die Bundesregierung hat die Sicherheitshinweise für Reisen in die Türkei verschärft - als Reaktion auf die Inhaftierung des Menschenrechtlers Peter Steudtner aus Berlin. Dessen Kirchengemeinde richtet nun auch deutliche Worte an die türkischen Behörden.

Die Berliner Kirchengemeinde des in der Türkei inhaftierten Berliner Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner hat die türkischen Behörden aufgefordert, Steudtner und die anderen festgenommenen Menschenrechtler sofort freizulassen. Der Verdacht der Terrorismusunterstützung sei "völlig haltlos", hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung des Gemeinderats.