Der Polen-Beauftragte der Bundesregierung, Dietmar Woidke (SPD), zeigt sich überzeugt, dass die Proteste in Polen gegen die Justizreform die dortige Regierung zum Einlenken bringen werden.



Die geplanten Regelungen zur Besetzung von Richterstellen seien aus seiner Sicht falsch, weil sie auf Dauer die Rechtstaatlichkeit in Frage stellten, sagte Woidke am Dienstag im rbb. "Die Polen sind ein sehr starkes und freiheitsliebendes Volk und werden sich ihre Demokratie, die sie schwer erkämpft haben, nicht nehmen lassen." Die letzten Tage hätten gezeigt, dass Polen eine sehr starke Zivilgesellschaft habe.