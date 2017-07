Helmut Krüger Potsdam Freitag, 21.07.2017 | 19:42 Uhr

Das Grundproblem bleibt, dass die faktische Kaczynski-Regierung in Polen an ausgesprochener Legenden-Bildung arbeitet bzw. sich davon Zusprsuch erwartet, als dass es rationale, nachvollziehbare Argumente wären, wobei Menschen darüber diskutieren könnten.



Zu dieser Legendenbildung gehört bspw., dass es die russische Seite wäre, die den Absturz von Smolensk zu verantworten habe - nicht aber der Dickkopf Lech Kaczynskis, was in Polen leider unausgesprochen bliebt - und dazu gehört eben auch, dass es unzureichende deutsche Sicherheitsbestimmungen gewesen wären, die Arnis Amri faktisch zum Attentat am Breitscheidplatz eingeladen hätten.



Ein derartiges Attentat kann ebenso in London, in Warschau, in Nizza und in Berlin stattfinden und kein Staat der Welt kann es hundertprozentig aufhalten. "Wir (als Polen) könnten das" zeugte von nichts anderem als von Allmachtsphantasie Jaroslaw Kaczynskis. Dietmar Woidke muss sich immer wieder auf die Zunge beißen, genau das nicht auszusprechen.