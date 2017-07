Investor will Tiefgarage und Neubau

Das Mutterhaus der Yorck-Kinoguppe an der Kreuzberger Yorck-Straße soll verschwinden. Der Besitzer will das Gebäude abreißen und dafür Wohnungen bauen. Der Bezirk ist dagegen - jetzt muss der Senat entscheiden. Bausenatorin Lompscher macht den Kino-Fans zumindest Hoffnungen.

Außerdem sollen das Hotel Riehmers Hofgarten in der Yorckstraße 83 und weitere Gewerbeeinheiten zu Wohnungen umgebaut werden. Die Dachgeschosse sollen teils aus- und umgebaut werden.

Laut den Plänen aus dem Vorbescheidsantrag soll das Kino am jetzigen Standort mitsamt dem Nebenhaus einem Neubau mit Wohnungen sowie einer Tiefgarage weichen. Das Kino könnte in dem Neubau dann einen neuen Platz finden.

Das Yorck-Kino in der Yorckstraße in Berlin-Kreuzberg soll nach den Plänen des Hausbesitzers abgerissen werden. Das hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dem rbb bestätigt.

Der Vorsitzende des Berliner Mietervereins, Reiner Wild, äußerte sich kritisch zu den Abrissplänen. Gerade dieses Kino habe über Kreuzberg 61 hinaus einen guten und bekannten Ruf, sagte Wild radioBERLIN 88,8. Das wäre schon ein Verlust an Qualität für dieses Gebiet. Hier soll ein Stück Kiezkultur einem Wohnhaus geopfert werden, wobei es ja ausschließlich um die höchstmögliche Rendite geht."

Zu diesen Plänen liegen dem Senat Widersprüche vor, die nun geprüft werden müssen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat die Pläne des Investors abgelehnt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung will im Laufe des Sommers darüber entscheiden.

Das Yorck-Kino ist das Mutterhaus der Berliner Yorck-Gruppe, die insgesamt aus zwölf Kinos besteht. Es liegt am Rand des denkmalgeschützten Ensemble "Riehmers Hofgarten" an der Yorckstraße. Der Gebäudekomplex zwischen Yorckstraße und Hagelberger Straße wurde zwischen 1881 und 1899 erbaut. Er besteht aus rund 300 Wohnungen in 20 Häusern.

Das Ensemble wurde in den letzten 20 Jahren mehrfach verkauft. Heute gehört es drei Parteien. Die gesamte Front zur Yorckstraße ist Eigentum eines türkischen Investors. In bisher unbestätigten Berichten heißt es, er wolle sämtliche Wohnungen hochwertig sanieren und in Eigentumswohnungen umwandeln.