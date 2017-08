Der Berliner Antifa-Aktivist Tim H. bleibt nach einem sechseinhalbjährigen Prozessmarathon nun doch auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht Dresden habe am Montag die Revision der Staatsanwaltschaft im Prozess gegen den linken Aktivisten abgelehnt, teilte sein Verteidiger Sven Richwin am Montag mit. Damit bleibe der Freispruch vom Januar 2017 bestehen. Die Staatsanwaltschaft hatte Tim H. Landfriedensbruch vorgeworfen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, ihm das nachzuweisen - vergeblich, wie sich nun zeigt.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll H. im Februar 2011 bei Protesten gegen Neonazis in Dresden die Worte "Kommt nach vorne!" in ein Megafon gerufen und damit zum Durchbruch einer Polizeikette aufgerufen haben. Damals waren Tausende linke Demonstranten nach Dresden gereist mit dem Ziel, einen Neonaziaufmarsch zu verhindern.

Das Amtsgericht Dresden hatte den nicht vorbestraften Familienvater im Jahr 2013 wegen der vermeintlichen Megafon-Rufe zu 22 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. In einem Berufungsprozess erreichte sein Verteidiger, dass die Haft- auf eine Geldstrafe reduziert wurde, weil sich die Beweislage als schwach herausgestellt hatte.