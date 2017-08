Nach Terroranschlag mit LKW in Barelona - Innensenator Geisel gegen mehr Poller in der Stadt

22.08.17 | 08:23 Uhr

In Berlin, Stockholm, Nizza und nun auch Barcelona töteten Terroristen mit einem LKW Zivilisten. Nach dem jünsten Anschlag fordern Händler am Ku´damm nun mehr Poller, um die Sicherheit zu erhöhen. Innensenator Geisel hält davon jedoch nicht viel.



Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich gegen mehr Poller in der Stadt ausgesprochen. Zur Diskussion um höhere Sicherheitsvorkehrungen gegen Terroranschläge sagte Geisel der Berliner Morgenpost, dass er nicht viel davon halte. Poller suggerierten eine Sicherheit, die es nicht gebe.

Mehr zum Thema Nach Anschlägen mit Fahrzeugen - Geschäftsleute diskutieren Sicherheit am Kudamm Der Terroranschlag in Barcelona mit einem Lieferwagen, der in eine Fußgängerzone rast, hat viele hierzulande an das Berliner Attentat erinnert. Die Ladeninhaber am Kurfürstendamm diskutieren nun darüber, ob mehr Poller oder Pfähle auf den Bürgersteigen um ihre Geschäfte die Sicherheit erhöhen könnte.

Händler am Ku'damm hatten am Wochenende auf stärkere Sicherheitsvorkehrungen gedrängt, um mögliche Attentate durch Autos oder LKW zu erschweren. Die breiten Bürgersteige sollten mit Pollern oder Pfählen abgesichert werden. Dazu gebe es zwar unterschiedliche Meinungen unter den Ladenbesitzern, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Kurfürstendamm Peter Michael Riedel. Aber der Tenor unter den Geschäftleuten sei: Sicherheit geht vor. Deshalb kündigte der Verein an, auf Politik und Behörden zugehen.



Opposition ist geschlossen für Poller

"Wenn einzelne Geschäftsleute Poller auf den Bürgersteig aufstellen wollen, dann müssen sie das mit den Bezirken abstimmen", sagte Geisel dazu. Generell warnte er jedoch vor einer Angstdiskussion. Es habe keinen Sinn, die ganze Stadt zu verpollern. Die richtige Antwort auf die Terroristen sei, sich möglichst unbeeindruckt zu zeigen. Die Innenexperten von CDU, FDP und AfD hingegen unterstützen den Vorschlag der Händler. Der CDU-Innenexperte Burkard Dregger sagte am Montag: "Poller mögen an ausgewählten Stellen durchaus den Schutz erhöhen." Dregger leitet den Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag am Breitscheidplatz.



Hauptverdächtiger des Barcelona-Attentats erschossen

Am Montag hatte die Polizei vier Tage nach dem Anschlag von Barcelona den noch fllüchtigen Hauptverdächtigen Younes Abouyaaqoub erschossen. Die spanische Terrorzelle gilt damit als ausgeschaltet (tagesschau.de) Abouyaaqoub soll am Steuer des Lieferwagens gesessen haben, mit dem am Donnerstag auf der Flaniermeile Las Ramblas Passanten überfahren und 13 von ihnen getötet wurden. Zu dem schwersten Anschlag in Spanien seit mehr als zehn Jahren hatte sich die Islamisten-Miliz IS bekannt.