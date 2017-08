In der Kleinstadt Jüterbog 60 Kilometer südlich von Berlin gibt es drei Klöster, die Stadt trägt das europäische Kulturerbe-Siegel. Sie bezeichnet sich selbst als Stätte der Reformation. "Eigentlich sollte dieses Jahr in Jüterbog ganz im Zeichen des Luther-Jahres und der Versöhnung stehen", sagt Falk Kubitza (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung (SVV) rbb|24.

Tatsächlich steht Jüterbog seit Anfang des Jahres regelmäßig in den Schlagzeilen. Aber nicht wegen des Reformationsjahres, sondern weil sich der Bürgermeister Arne Raue (parteilos) laut Grünen-Landeschef Clemens Rostock als "Kleinstadt-Trump" inszeniert. "Er erinnert an den Amerikaner mit seiner Hetze gegen Flüchtlinge, seinem Demokratieverständnis und seinem Umgang mit der Presse", so Rostock.