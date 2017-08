Audio: RadioEins | 20.08.2017 | Beitrag

Beschluss gegen "Kleinstadt-Trump" - Jüterbogs Bürgermeister muss Facebook-Seite schließen

21.08.17 | 06:33 Uhr

Die Grünen bezeichnen ihn als "Kleinstadt-Trump", auf Facebook bezeichnet er Straftaten von Flüchtlingen als "täglichen Wahnsinn". Nun muss Jüterbogs Bürgermeister voraussichtlich seinen offiziellen Account schließen – auf Beschluss der Stadtverordneten. Von Robin Avram



In der Kleinstadt Jüterbog 60 Kilometer südlich von Berlin gibt es drei Klöster, die Stadt trägt das europäische Kulturerbe-Siegel. Sie bezeichnet sich selbst als Stätte der Reformation. "Eigentlich sollte dieses Jahr in Jüterbog ganz im Zeichen des Luther-Jahres und der Versöhnung stehen", sagt Falk Kubitza (SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung (SVV) rbb|24. Tatsächlich steht Jüterbog seit Anfang des Jahres regelmäßig in den Schlagzeilen. Aber nicht wegen des Reformationsjahres, sondern weil sich der Bürgermeister Arne Raue (parteilos) laut Grünen-Landeschef Clemens Rostock als "Kleinstadt-Trump" inszeniert. "Er erinnert an den Amerikaner mit seiner Hetze gegen Flüchtlinge, seinem Demokratieverständnis und seinem Umgang mit der Presse", so Rostock.

Die Grünen sind für Raue "drogenkonsumierend, steuerhinterziehend, steinewerfend"

Unter seinem Privat-Account postete Raue zum Beispiel einen Beitrag über Straftaten von Flüchtlingen unter der Überschrift "Der tägliche Wahnsinn". Er teilte einen Beitrag von CDU-Rechtsaußen Erika Steinbach, wonach Deutschland laut einem internationalen Sicherheitsranking auf Platz 51 stehe, "zwischen der Mongolei und Gambia" - dabei ist die Methodik dieser Studie umstritten. Und er empfahl einer Grünen-Politikerin, "mit ihren drogenkonsumierenden, steuerhinterziehenden und steinewerfenden Parteikollegen" ein Deeskalationsteam bei Demonstrationen zu bilden. In früheren Posts soll er laut übereinstimmenden Medienberichten Flüchtlinge mit Hühnern verglichen haben. Unter seinen Posts: viel Kritik, aber auch viel Zustimmung - von jenen, denen die "Gutmenschen" und die "linksgrün versifften Systemparteien" ein Dorn im Auge sind. 35 Bürger reichten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das im Jahr 2011 gewählte Stadtoberhaupt ein, sie werfen Raue Verleumdung und Volksverhetzung vor. Die Stadtverordneten befassten sich eingehend mit diesen Vorwürfen - und beschlossen, die Beschwerde in abgeänderter Form ans Landratsamt weiterzuleiten. Wenn Raue am Montag aus seinem Urlaub zurückkehrt, findet er auf seinem Schreibtisch den entsprechenden Beschluss der SSV vor. Darin wird er auffordert, seinen offiziellen Facebook-Account "Bürgermeister Stadt Jüterbog" zu schließen. Ein ziemlich einmaliger Vorgang in den Weiten der Mark, der zeigt, wie zerrüttet das Verhältnis der Abgeordneten zum Rathaus-Chef inzwischen ist. Der Beschluss fiel einstimmig.



Raue verstieß bereits gegen den Beschluss

"Ein Bürgermeister muss verfassungstreu und neutral sein. Das war Herr Raue nicht", heißt es in dem Stadtverordneten-Beschluss. Raue postete selbst auf ebenjener Facebook-Seite, die er per Dienstanweisung nicht mehr benutzen darf, aus dem Urlaub heraus eine Entgegnung. Bei seinen Posts auf der offiziellen Seite achte er "das Gebot, unparteiisch zu sein und die politischen Aspekte weitmöglichst in den Hintergrund zu rücken, um meinem Neutralitätsgebot genüge zu tun." Nach seinem Urlaub werde er sich mit dem Beschluss befassen. Tatsächlich ist Raue auf seiner offiziellen Seite - für die nur er die Zugangsdaten hat - viel zurückhaltender als auf seiner privaten. Doch auch als Administrator des offiziellen Accounts sperrte er Nutzer, die ihn dafür kritisierten, dass er diffamierende Äußerungen gegen Flüchtlinge nicht löschte. "Die SSV ist der Dienstherr des Bürgermeisters, deshalb würde ich Herrn Raue empfehlen, dem Beschluss Folge zu leisten", sagt Kirsten Gurske, (parteilos, für Linke) stellvertretende Landrätin des Landkreises Teltow-Fläming, rbb|24.

Landratsamt muss über Sanktionen für Raue befinden

In ihrem Haus läuft bereits ein Disziplinarverfahren gegen Raue, weil der Bürgermeister im Frühjahr ankündigte, die Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) zu boykottieren und die Journalisten des Blattes nicht mehr zu Pressekonferenzen einlud. Ein möglicher Verstoß gegen das Landespressegesetz. Nun kommt noch die Dienstaufsichtsbeschwerde hinzu, weil Raue mit seinen Äußerungen auf Facebook nach Ansicht aller Stadtverordneten gegen das Mäßigungsgebot verstoßen habe. "Auch als Privatperson muss er bei seinen Posts dieses Gebot beachten. Er ist als Bürgermeister schließlich eine Person des öffentlichen Lebens", begründet der SSV-Vorsitzende Kubitza. Es obliegt nun dem Landratsamt, darüber zu befinden, ob der streitbare Bürgermeister für seine Facebook-Posts bestraft wird. "Denkbar wäre, dass ihm das Gehalt um zehn Prozent gekürzt wird", erläutert Kubitza eine mögliche Sanktionsmöglichkeit. Das Landratsamt will zügig eine Entscheidung darüber fällen. "Schließlich wird die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung durch diese Vorkommnisse beeinflusst", so Vize-Landrätin Kirsten Gurske.