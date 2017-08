Nach einer Plakatierungsaktion eines Mitglieds des Berliner Abgeordnetenhauses der AfD-Fraktion ermittelt der Staatsschutz wegen Verleumdung, Beleidung und Volksverhetzung.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen am Sonntagvormittag in Reinickendorf der 64-jährige Abgeordnete und ein 70-jähriger Helfer in der Antonienstraße beim Aufhängen von Wahlplakaten von einer unbekannten Passantin beleidigt worden sein. Als die beiden Männer mit dem Anbringen der Plakate an einem Laternenmast fertig waren und sich gerade wieder in ihr Fahrzeug setzen wollten, sei ein weiterer Unbekannter hinzugekommen. Dieser habe ihnen zugerufen, dass er die Plakate bald wieder abreißen werde.