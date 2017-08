Weniger Menschen aus der Türkei suchen Asyl in Berlin

Asylanträge in Brandenburg verdoppelt

Die Türkei geht weiterhin hart gegen Regierungsgegner und Kurden vor. Doch nach dem Umsturzversuch am 15. Juli 2016 kamen bereits etwas weniger Asylsuchende aus der Türkei nach Berlin – in Brandenburg haben sich die Asylanträge dagegen verdoppelt.

So ist die Zahl im ersten Halbjahr 2017 in Berlin gesunken. 258 Menschen aus der Türkei haben Asylanträge gestellt, darunter 210 Kurden, wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg mitteilte. Im gleichen Vorjahreszeitraum baten 313 um Asyl, einschließlich 264 Kurden. Nach dem Umsturzversuch im Juli 2016 kamen bereits etwas weniger Asylsuchende aus der Türkei nach Berlin: Von Juli bis Dezember vergangenen Jahres waren es 302 Menschen, darunter 226 Kurden.