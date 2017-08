Die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Marie Juchacz, wird in Berlin mit einem Denkmal geehrt. Es soll am Freitagvormittag am Mehringplatz im Stadtteil Kreuzberg enthüllt werden, teilte die Wohlfahrtsorganisation am Mittwoch mit. Juchacz (1879-1956) war die erste Frau in Deutschland, die im Februar 1919 vor dem Parlament sprach. Sie gründete die Arbeiterwohlfahrt (AWO) am 13. Dezember 1919 in Berlin und war bis 1933 deren Vorsitzende.