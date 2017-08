Am Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin-Charlottenburg soll ein neues Zentrum für Obdachlose entstehen. Dort sollen wohnungslose Menschen sozial und gesundheitlich betreut werden, teilte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) am Freitag mit. Ein Schwerpunkt solle in der sozialpsychologischen Beratung liegen, etwa um Obdachlosen aus einer Suchtkrankheit herauszuhelfen. Die Sozialsenatorin strebt auch an, dass mehr Schutzräume für obdachlose Frauen entstehen.

Verbindliche Zusagen gibt es noch nicht. Über das Geld für ein solches Zentrum wird bei den Haushaltsverhandlungen im Parlament beraten.

Ein Anlass für die Pläne ist, dass in den vergangenen Wochen in der Bahnhofsmission mehrmals Obdachlose gewalttätig geworden sind.