Helfer am Limit - Bahnhofsmission fordert psychologische Hilfe für Obdachlose

09.08.17 | 19:14 Uhr

Die Berliner Bahnhofsmission am Zoo ist nach eigenen Angaben stark überlastet. Immer mehr Obdachlose suchen bei ihr Hilfe, nicht selten seien sie psychisch krank und aggressiv. Dadurch mehren sich die gewalttätigen Zwischenfälle wie der am vergangenen Wochenende.

Die Berliner Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo sieht sich nach eigenen Angaben zunehmend an der Grenze der Belastbarkeit. Die Zahl der Hilfesuchenden pro Tag sei auf 700 angewachsen, viele hätten schwere Alkoholprobleme, sagte Stadtmission-Sprecherin Ortrud Wohlwend am Mittwoch.



Nachdem Mitarbeiter am vergangenen Wochenende erneut bedroht wurden, werde das Essen vorerst nicht mehr im Speisesaal serviert, sondern nur noch durch Fenster nach draußen gereicht. "Das soll auch ein Signal sein, dass sich etwas ändern muss." Es sei mehr dezentrale Sozialarbeit nötig, damit nicht alles in der Bahnhofsmission in der Jebensstraße kulminiere.

Dritter großer Polizeieinsatz innerhalb von zwei Monaten

Am vergangenen Wochenende war es während der Essenausgabe an der Bahnhofsmission zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von Gästen gekommen. Auslöser war eine obdachlose Frau, die aus der Kleiderkammer eine neue Jacke haben wollte. Das wurde ihr verwehrt, weil sie bereits eine Jacke trug. Als die Frau sich Verstärkung von acht Männern holte, stürmten diese die Bahnhofsmission und bedrohten die Helfer.

Es "flogen vor unserer Tür die Fäuste und Flaschen, Messer wurden gezückt, es brodelte wohl etwas Wahnsinn kombiniert mit 5 Promille", beschreibt der Leiter der Bahnhofsmission, Dieter Puhl, auf seiner Facebookseite die Situation. Puhl war allerdings nicht selbst am Ort. Die Polizei rückte mit 25 Beamten an und konnte die Situation wieder beruhigen.

Den Angaben zufolge war es der dritte größere Polizeieinsatz binnen zwei Monaten. Laut einem Sprecher der Bundespolizei gibt es rund um die Bahnhofsmission sehr regelmäßig Einsätze. Immer wieder komme es zu Streit um die Essensausgabe und um die Vergabe von Schlafplätzen. Früher sei es an der Einrichtung ruhiger gewesen, so der Sprecher.

Obdachlose oftmals psychisch krank

Puhl fordert nach dem erneuten Gewaltvorfall eine bessere krisenpsychologische Betreuung für Obdachlose in Berlin. Viele seien psychisch krank. "Es fehlt eine solide psychiatrische Grundversorgung von zum Teil sehr erkrankten Menschen [sowie] Beratungen, Motivation, Nachsorge, auch Kontrolle", schreibt Puhl auf Facebook.



Die Krisendienste müssten personell massiv aufgestockt werden, um zumindest eine psychiatrische Grundversorgung in der Stadt zu gewährleisten, so Puhl. Von den 700 Gästen, die täglich von der Bahnhofsmission am Zoo versorgt werden, seien 695 nicht problematisch. Die anderen fünf befänden sich in einem Zustand "höchster Verwirrtheit" und bräuchten dringend eine Behandlung. Puhl warnte davor, das Problem an die Polizei auszulagern. "Polizisten sind nicht für psychisch Kranke zuständig." Insgesamt registriert Puhl eine steigende Tendenz bei Übergriffen von Obdachlosen.

Wachschützer in Bahnhofsmission?

Die Bahnhofsmission am Zoo werde nun über Konsequenzen beraten. Die Essenausgabe aus dem Fenster soll erst mal bis einschließlich Sonntag beibehalten werden. Die Einstellung von Wachschützern wie in Notunterkünften sieht Puhl aber skeptisch. Das wäre eine Kostenfrage und es würde die Atmosphäre vor Ort beeinträchtigen. Stattdessen sollten im Berliner Innenstadtbereich mehr Angebote für Obdachlose wie die Bahnhofsmission geben.



Auch der Humanistische Verband (HVD) forderte am Mittwoch den Ausbau dezentraler Versorgungsstrukturen für Wohnungslose in Berlin. In der Hauptstadt erhielten Wohnungslose aktuell in zehn Einrichtungen eine niedrigschwellige medizinische Versorgung. Das sei viel zu wenig angesichts des wachsenden Bedarfs, hieß es. Der HVD betreibt eine Arztpraxis für Obdachlose am Bahnhof Lichtenberg. Allein 2016 hätten dort 2.600 ärztliche oder zahnärztliche Behandlungen stattgefunden. Berlin gilt als "Hauptstadt der Obdachlosen". Schätzungen zufolge leben in Berlin derzeit etwa 8.000 Menschen auf der Straße. Eine genaue statistische Erhebung gibt es bislang nicht, sie ist aber laut Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für die Zukunft geplant.

