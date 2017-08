Audio: radioBerlin 88,8 | 08.08.2017 | Michael Ernst

Kritik des Rechnungshofes - Kontrolle in Berliner Altenheimen soll unzureichend sein

08.08.17 | 13:52 Uhr

Die Qualität von Altenheimen wird in Berlin, wenn überhaupt, zu selten und zu oberflächlich überprüft. Zu diesem Schluss kommt laut eines Zeitungsberichts der Rechnungshof der Stadt. Zum Teil blieben so gravierende Missstände lange unentdeckt.

Die Heimaufsicht des Landes Berlin kommt einem Zeitungsbericht zufolge ihrer Kontrollpflicht nur unzureichend nach. Diesen Schluss ziehe der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 2017, in dem zahlreiche Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften aufgelistet werden, wie die "Berliner Morgenpost" berichtet. Gerügt werde vor allem, dass die Heimaufsicht kaum unangemeldete Kontrollen in Berliner Pflegeeinrichtungen durchführt.

Mehr zum Thema Asylbewerber machen Praktika in Kleinmachnow - Pflegeheime hoffen auf Unterstützung durch Flüchtlinge Pflegepersonal wird so dringend gesucht wie kaum eine andere Berufsgruppe - nicht jeder will den anstrengenden Job machen. In Kleinmachnow versucht das Land Asylsuchende für die Pflege zu gewinnen. Doch der Weg in einen regulären Job ist kompliziert. Von Amelie Ernst



In Berlin gibt es den Angaben zufolge etwa 116.000 Pflegebedürftige sowie derzeit 581 stationäre Einrichtungen. Dazu zählen auch 21 Kurzzeit- und 94 Tagespflegeeinrichtungen, 15 stationäre Hospize und neun Altenwohnheime. So bekamen die Heime den Angaben zufolge 2015 lediglich in zehn Prozent der Fälle unangemeldeten Besuch der zuständigen Mitarbeiter des Senats. In den übrigen Fällen habe sich die Heimaufsicht immer angemeldet. Vor fünf Jahren habe der Anteil der unangemeldeten Prüfungen noch bei 34,8 Prozent gelegen.

Kontrolleure über Jahre für dieselben Einrichtungen verantwortlich

"Mit dieser Praxis trägt die Heimaufsicht dem Auftrag, ältere, pflegebedürftige und behinderte volljährige Menschen zu schützen, nicht ausreichend Rechnung", kritisieren die Prüfer laut Zeitung. Einen ungeschönten Eindruck könne die Aufsicht mit diesem Vorgehen nicht gewinnen. Die Heimaufsicht habe ihre Prüfungen bei den Einrichtungen vielfach Monate im Voraus angemeldet. Laut Antwort des Senates auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion wurden im vergangenen Jahr bei 55 von 428 Prüfungen Mängel in den Heimen entdeckt, wie die Zeitung. Weiter kritisiert der Rechnungshof, dass die Mitarbeiter der Heimaufsicht über Jahre für dieselben Einrichtungen zuständig sind. Verstöße stellten sie außerdem bei der Belegung von Tagespflegeeinrichtungen für ältere, pflegebedürftige Menschen fest. In der Regel gilt dieses Betreuungsangebot wochentags zwischen 8 und 17 Uhr. Ein Betreuer ist dort laut vereinbartem Personalschlüssel für eine Person zuständig.

Mehr zum Thema Rechnung an Dienstleister - Berliner Pflegedienste sollen 3,4 Millionen Euro zurückzahlen Es ist ein bundesweiter Skandal: In ganz Deutschland haben Pflegedienste - manche mit deutlich betrügerischer Absicht - zu viele Leistungen abgerechnet und abkassiert. Berlin fordert nun von vielen Diensten Gelder zurück.



Personalmangel beim Lageso

Der Rechnungshof rügte demnach, dass die Heimaufsicht nicht die Hinweise anderer Prüfdienste wie dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) und der Privaten Krankenversicherung PKV zum Anlass für unangemeldete anlassbezogene Prüfungen nahm. In einem exemplarischen Fall hatte der MDK den Angaben zufolge im Januar 2016 festgestellt, dass eine Tagespflegeeinrichtung mit 26 vertraglich vereinbarten Betreuungsplätzen von 47 Pflegebedürftigen genutzt wurde, also fast doppelt so vielen wie erlaubt. Die zuständige Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung erklärte gegenüber der Zeitung, es habe in der Vergangenheit Versäumnisse gegeben. Dies sei vor allem auf fehlende Personalressourcen beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) zurückführen, sagte Sprecher Christoph Lang. Er kündigte eine Verstärkung der Heimaufsicht an. "Für diesen Bereich haben wir zu den bestehenden 22 Stellen zwei zusätzliche Stellen im Haushaltsentwurf 2018/19 beim Finanzsenator herausverhandeln können."