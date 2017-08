19. Dezember 2016: Bei einem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt tötet der Tunesier Anis Amri zwölf Menschen. Vier Tage später erschießt die Polizei ihn in Mailand. Jetzt wurde Amri in seinem Heimatland beerdigt, berichtet die "Deutsche Welle".

Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, ist in Tunesien beerdigt worden. Wie die Deutsche Welle am Sonntag berichtet, fand die Zeremonie am Samstag in Amris Heimatstadt Waslatiya statt. Nach Informationen des Korrespondenten Jaafar Abdul-Karim waren Familienmitglieder und die Nachbarschaft anwesend. Amris Bruder sagte der Deutschen Welle: "Wir sind alle, vor allem meine Mutter, erleichtert, dass wir ihn endlich beerdigen konnten. Dafür mussten wir umgerechnet etwa 5.000 Euro, die wir uns ausgeliehen haben, an die tunesischen Behörden zahlen."